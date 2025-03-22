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HÜDAPAR Milletvekili Şehzade Demir Kayseri'de: Gündemdeki konuları değerlendirdi

Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, Kayseri İl Teşkilatı'nda düzenlenen iftar programında sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.

HÜDAPAR Milletvekili Şehzade Demir Kayseri'de: Gündemdeki konuları değerlendirdi

Programda, gündemdeki önemli konulara dair değerlendirmelerde bulunan Demir, Suriye’deki son olaylardan terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda silah bırakma sürecine ve PKK’nın tasfiyesine kadar birçok başlıkta görüşlerini paylaştı.

Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltı Süreci ve Aile Yapısındaki Yozlaşma

Demir, terör ve yolsuzluk iddiasıyla Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili yaşanan süreci değerlendirirken, Türkiye’nin aile yapısında giderek artan yozlaşmaya dikkat çekti. Aile sistemindeki sorunların toplumsal yapıyı tehdit ettiğini belirten Demir, bu konuda çözüm önerilerinin önemine vurgu yaptı.

Haber Merkezi

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