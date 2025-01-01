Hukukçu Alan,' Kira bedeli tespit davasını hem kiracı hem kiraya veren açabilir'

Hukukçu Kürşat Alan , Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Adalet Terazisi’ programına katılarak, moderatör Merve Arığ’ın sorularını yanıtladı.

Kira bedeli tespit davasında arabulucuya başvurmalı gerektiğini belirten hukukçu Alan," 1 eylül 2023 tarihi itibari ile zorunlu arabuluculuk kurumu mevcuttur yani kira bedeli tespit davası açmadan evvel mutlaka arabulucuya başvurulması gerekmektedir. başvurulmadığı takdirde dava usulden reddolacaktır. o yüzden arabulucuya başvurmak zorunluluğu bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

Öte yandan hangi konuların kira bedeli tespit davasına konu olabileceğinden bahseden Hukukçu Kürşat Alan," bilindiği üzere kiralanan şeyler sadece konut ve çatılı iş yerlerinden ibaret değil. kiralanan şeyler bir motorlu araç olabilir yada başka eşyalar olabilir ancak kira bedeli tespit davası yalnızca konut ve çatılı iş yerleri için geçerlidir. harici olan mesela motorlu araçlar arsalar tarım yapılacak araziler kira bedeli tespit davasına konu edilemezler. özetle konut ve çatılı iş yerleri kira bedeli tespit davasına konu edilebilir" ifadelerini kullandı.