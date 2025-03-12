Hukukçu Bayazıt, kira sözleşmesinin geçerlilik şartlarını açıkladı

Hukukçu Kübra Bayazıt, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Adalet Terazisi’ programına katılarak, moderatör Merve Arığ’ın sorularını yanıtladı.

Hukukçu Kübra Bayazıt, kira sözleşmelerinde kiranın yazılı ve sözlü olduğunu ifade ederek,” Yazılı şekil şartı çok fazla yoktur. kira sözleşmesi, yazılı şekilde de yapılabilir, resmi yazı şeklinde de, sözlü olarak da yapılabilir. Buradan önemli olan, her iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme olmasıdır. Taraflar, sözleşme serbestisi çerçevesinde istedikleri şekilde şartları belirleyip buna göre sözleşmeyi imzalarlar. Sözleşme sadece sözleşmenin yapılmasıyla geçerli hale gelmez; burada sözleşmenin yerine getirilmesi, sözleşme şartlarına uyulmasıyla geçerli hale gelir. Yani sizin evinizi başkası kiraya verebilir, ama sizin haberiniz yokken böyle bir şeyin olması mümkün değildir. Ancak sizin evinizi, örneğin emlakçı ya da kardeşiniz vekaletsiz olarak vermediğiniz biri bile sözleşme imzalayabilir. Bu sözleşmeden sonra önemli olan, kira sözleşmesinin diğer şartlarının yerine getirilmesidir. Yani evi ona bırakmanız, anahtarını teslim etmeniz, kullanılabilir bir şekilde teslim etmeniz gerekir. Kiracının da kirayı ödemesi, faturaların ödenmesi gibi şartların yerine getirilmesi gereklidir. Herkes kendi üzerine düşen borcu yerine getirdiği sürece, başkası bile kiraya verebilir” ifadelerini kullandı.



Kira bedelininde de bahseden hukukçu Bayazıt,” Bir diğer önemli nokta, kira bedelinin nasıl belirleneceğidir. Geçtiğimiz yıllarda biraz sıkıntılar yaşandı bu konuda ama kira bedeli, sözleşmede belirlenir. İlk başta aylık veya yıllık ne kadar olduğu, bunun yıllık artma oranı da sözleşmede belirtilir. Sözleşmeler genellikle 1 yıllık yapılır. Ancak bu sürecin sonunda, bu sözleşme aynı şartlar altında uzamış sayılır. Önceden%15 gibi artış oranları normal kabul edilirdi. 7-8 yıl önce gerçekten %10,5'lik makul artışlar yapılır, bunun üzerinden herhangi bir sıkıntı yaşanmazdı. Ama son dönemlerde kira sözleşmelerine yazılan %10-15'lik artış oranları gibi unsurlar tartışmalara yol açtı. Geçtiğimiz yıllarda, artık %25'lik bir artış sınırı getirilmişti. Bu sınır üzerinden artışlar yapılmıştı; bazıları yaptı, bazıları yapmadı. Bedelin belirlenmesinde birtakım sıkıntılar yaşandı ama artık son dönemlerde üfe tüfe belirlendiği için ve ticari kira sözleşmelerinde de belli olan oranlar bulunduğu için, çok fazla sorun yaşanmıyor"sözlerine yer verdi.