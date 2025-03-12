Kayserispor'dan TFF'ye maç saati değişikliği talebi

TFF tarafından sezonun 29 ve 30’uncu hafta hafta programı açıklandı. Kayserispor 29’uncu hafta 28 Mart Cuma Saat 16.00’da Hatayspor ile 30’uncu hafta ise 4 Nisan Cuma günü saat 20.00’da deplasmanda Adana Demirspor işe karşılaşacak.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın düşme hattındaki takımlarının maçlarının aynı saatte başlaması gerektiğini belirtti. Başkan Açıkalın adı ile yapılan yazılı açıklamada, “TFF tarafından açıklanan Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 29 ve 30. hafta maç programında oynayacağımız iki karşılaşmanında cuma günü oynayacağımızı öğrenmiş bulunuyoruz. Takımımız için her karşılaşmanın önemli olduğu ve her puanın değerli olduğu bu ortamda rakiplerimizle eşit şartlarda oynama talebimizi yetkililere buradan iletiyoruz. Kayserispor Kulübü olarak taraftarımızın desteğine en çok ihtiyacımızın olduğu haftalarda, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulübümüzün maç planlaması hakkında yapmış olduğu bu kararı değiştirmesini ve ligin en kritik haftalarında rakiplerimizle eşit şartlarda aynı saatlerde mücadele etmek için saat değişikliği talebimizin ve resmî müracaatımızın değerlendirilmesini istiyoruz” ifadelerine yer verildi.