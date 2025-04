Hukukçu Karakaya,'Eşit birey, eşit toplum bilinci içselleştirilmelidir'

Hukukçu Mert Karakaya 5 Nisan avukatlar günü sebebiyle adalet sisteminin var olduğu her toplumda insanların esenlik, birlik ve beraberlik içinde yaşadığından, "eşit birey, eşit toplum" bilincinin işselleştirildiğini ifade ederek, "Bugün, 5 Nisan Avukatlar Günü. Toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar bütünü olan hukuk, bireylere hem acil duygusu katmakta hem de haklarının güvence altında olduğunu hissettirmektedir. Hukukun sorunsuz bir şekilde işlediği, sağlam temeller üzerinde yer alan bir adalet sisteminin var olduğu her toplumda ise insanların esenlik, birlik ve beraberlik içinde yaşadığından, "eşit birey, eşit toplum" bilinci içselleştirilmiştir. Bu alanda avukatlar da özellikle hukukun düzenli işleyişi açısından önemli görev ve sorumluluklar üstlenmektedir. Hukuk devleti, yargı bağımsızlığı, insan hakları, hak arama hürriyeti, adalet. Bütün bu kavramlar, avukatların var olmasıyla somutlaşır ve gerçekleşir. Karakollarda, adliye koridorlarında, duruşma salonlarında, cezaevlerinde ve neredeyse hayatımızın her alanında yurttaşlarımızın yanında olan, yurttaşlarımızın hak arama hürriyetini, özgürlüklerini savunan ve en temelinde de adaletin savunucusu olan kıymetli meslektaşlarımın Avukatlar Günü'nü kutluyorum. Bütün meslektaşlarıma meslek hayatlarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.