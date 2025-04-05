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Asker uğurlama konvoyunda havaya ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de asker uğurlama konvoyundaki araçtan silah ile havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine gerçekleştirilen çalışmada F.Ç. (29) ve B.T.D. (20) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda ise tüfek, kuru sıkı tabanca ve 42 adet fişek ele geçirildi.

Asker uğurlama konvoyunda havaya ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Melikgazi Ekipler Amirliğince; Esentepe Mahallesinde asker uğurlama konvoyundaki araçtan silah ile havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar neticesinde; Bahse konu araç tespit edildi. Olay ile ilgili F.Ç. (29) ve B.T.D. (20) hakkında adli işlem başlatıldı.
Araçta yapılan aramalarda; 1 adet tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 42 adet Fişek ele geçirildi.

Haber Merkezi

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