Hulusi Akar, Abu Dabi'deki Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'nda Konuştu

Akar, savunma sektöründeki kritik tedarik zinciri kesintilerini ve bu krizlerin çözüm yollarını ele aldı.

Tedarik Zinciri Krizleri ve Çözüm Önerileri

Akar, konuşmasında tedarik zincirinde yaşanan krizlerin savunma sektöründe birçok engel ve sorun yarattığını belirtti. Krizlerin barışçıl yöntemlerle çözümlenmesi gerektiğine dikkat çeken Akar, özellikle Filistin'in en kısa zamanda barış ve istikrara kavuşmasını temenni ettiklerini ve desteklediklerini ifade etti.

Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı (IDEX) 2025

Akar, Kara, Deniz ve Hava Savunmasındaki en son yeniliklerin sergilendiği Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'nda, savunma sektöründe kritik tedarik zinciri kesintilerini nasıl azaltabileceğimizi anlattı. Etkinliğin ilk gününde gerçekleşen Uluslararası Savunma Konferansı'nda (IDC) konuşan Akar, bu konuda önemli çözüm önerileri sundu.