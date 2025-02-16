Yazar Okulu seminerleri başladı: 'Niçin tarih yazarız' konusu konuşuldu

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı liselerde düzenlenen Yazar Okulu Seminerleri bu hafta ele alınan “Niçin Tarih Yazarız?” başlığının ele alındığı ilk hafta seminerleri ile başladı. Yazar Okulu Seminerlerini Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi’nin üyesi olan yazar ve şairler veriyor.

Yazar Okulu Seminerlerinde, yazar ve şairler her hafta birkaç okulda gerçekleştirilen programlarda, öğrencilerle yazarlıkla ilgili konularda sohbet etme imkanı buluyor. Yazar Okulu seminerlerinin ilk programını bu hafta Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Eğitimci-Yazar Vedat Önal gerçekleştirdi.

Vedat Önal, ilk hafta gerçekleşen seminer programını, Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okullarında gerçekleştirdi.

Vedat Önal ilk programı Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirdi. Programda ilk olarak Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi hakkında kısaca çeşitli bilgiler verdi. Daha sonra öğrencilerle “Niçin Tarih Yazarız?” başlıklı seminerini verdi. Programda, önce yazma serüveninin nasıl başladığını anlattı. Bunun yanında yazarlıkla ilgili tecrübelerini aktardı farklı bilgiler ve ipuçları verdi. Özellikle de seminerin konusu olan, “Tarih” alanında öğrencilerle sohbet etme imkanı buldu. Vedat Önal, her şeyden önce yazma yeteneğini keşfetmenin önemine değindi. Bunun yanında tarih konusunda öncelikle çok okumak, bilgi sahibi olmak ve daha sonra da bu birikimi yazıya geçirmenin ne kadar önemli olduğu konusunda açıklamalarda bulundu. Tarih okumalarını farklı yazarlardan gerçekleştirmenin ve mukayeseli okumanın, tarih konusunu bu şekilde ele almanın önemli olduğuna değindi.

Programda daha sonra Vedat Önal kaleme almış olduğu “21. Yüzyıl Hicaz Seyahatnamesi” kitabını, kendisinin yurt dışında görev yaptığı 5 yıllık süre içinde, Suudi Arabistan’da yaşadığı hatıralarını kaleme aldığı kitabı ile ilgili çeşitli bilgiler verdi. Daha sonra yayına hazırladığı ikinci kitabı olan “Hicaz’da Osmanlı İzleri Albümü” isimli kitabı hakkında da bilgiler veren Vedat Önal tarih okumanın ve tarihle ilgili konulara meraklı olmanın düşünce ve fikir sahibi olma konusunda büyük katkılarının olduğunu ifade etti. Suudi Arabistan’da görev yaptığı yıllarda Hicaz bölgesinde bulunan Osmanlı eserlerinin peşine düştüğünü ve bunların büyük bir kısmını kayıt altına alma mutluluğunu yaşadığını belirtti. Bu yüzden bu eserleri gündeme getirebilmek için geçtiğimiz yıllarda iki defa “Hicaz’da Osmanlı İzleri” ismiyle Fotoğraf Sergisi açtığını anlattı.

Eğitimci-Yazar Vedat Önal daha sonra aynı başlıkla seminerini Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde de gerçekleştirdi. Önal, her iki okulda da öğrencilerin ilgi ile takip ettiği seminerlerde, programların sonunda isteyen öğrencilere kitaplarını da imzalama imkanı buldu.

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi iş birliği ile gerçekleştirilen Yazar Okulu Seminerleri bundan sonraki haftalarda çeşitli okullarda devam edecek.