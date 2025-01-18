Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünyanın 215 ülkesinde bugün Kayseri'nin ürünleri rafları süslüyor'

Erdoğan, ekonomide uygulanan programların olumlu etkilerini görmeye başladıklarını belirterek, ihracat, istihdam ve üretim tarafında herhangi bir sorun görülmediğini söyledi. Dış dengenin iyileştiğini ve dış finansman ihtiyacının azaldığını ifade eden Erdoğan, depremin yaralarının sarıldığını ve kamu ile dış borcun milli gelire oranla gerilediğini vurguladı. Turizmde bu yılın rekorlar yılı olacağını belirten Erdoğan, enflasyonla mücadelede belli bir aşamaya geldiklerini ve 2025 yılında çok daha güzel neticeler alacaklarını söyledi.

Erdoğan, Kayseri’nin 2002’de 352 milyon dolar olan ihracatının 2024 yılında 3 milyar 639 milyon dolara yükseldiğini kaydetti. Son 22 yılda Kayseri’nin ihracatında 10 kat artış yaşandığını belirten Erdoğan, şehrin ihracatının bir önceki yıla kıyasla yüzde 1.6 oranında arttığını ifade etti. Kayseri’nin ürünlerinin dünyanın 215 ülkesinde rafları süslediğini söyleyen Erdoğan, Irak’a ihracatın 2024 yılında 297 milyon dolar olduğunu belirtti. Hükümet olarak Kayseri’nin potansiyelini tam olarak kullanabilmesi için her türlü katkıyı sağladıklarını ifade eden Erdoğan, teşviklerle tamamlanan bin 52 özel sektör projesinde 92.1 milyar TL yatırım gerçekleştiğini ve 22 yılda 30 bin kişilik istihdam oluştuğunu söyledi.

Bölgedeki çalkantılara ve küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen yakalanan bu ivmenin tabloyu daha da anlamlı kıldığını belirten Erdoğan, millet olarak elde edilen hiçbir kazanımın lütfedilmediğini ve her şeyin Allah’ın yardımı ve bilek gücü ile başarıldığını vurguladı. Gelecekte de bu hakikatin değişmeyeceğini belirten Erdoğan, sabır ve dirayetle hedeflere ulaşacaklarını söyledi. Kayseri’nin Türkiye yüzyılının inşa sürecinde destek olacağına inandığını ifade eden Erdoğan, dayanışma ve muhabbetin daim olmasını diledi.