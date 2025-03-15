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- Hulusi Akar'dan Almanya'da Ziyaret Turu: Köln'de İslam Toplumu Temsilcileriyle Buluştu
Hulusi Akar'dan Almanya'da Ziyaret Turu: Köln'de İslam Toplumu Temsilcileriyle Buluştu
Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir dizi ziyaret ve kurumsal iftar programı kapsamında Almanya'nın Köln kentinde temaslarda bulundu.
Akar, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün ile makamında bir araya geldi. Ziyarette Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al da hazır bulundu. IGMG Genel Başkanı Ergün, teşkilatın çalışmaları hakkında Akar’a bilgi verdi.
Camii Ziyaretleri ve Vatandaşlarla Buluşma
Cuma namazını Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camii’nde kılan Akar, DİTİB Genel Başkanı Dr. Muharrem Kuzey’i de makamında ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet ederek camii külliyesindeki kitaplığı da gezen Akar, yoğun programını sürdürdü.
Gün Boyu Yoğun Program
Hulusi Akar, gün içerisinde Köln Marif Vakfı, Köln Yunus Emre Vakfı ve IGMG Köln Nippes Fatih Camii’ni de ziyaret ettikten sonra akşam UID Genel Merkezi’nin düzenlediği kurumsal iftar programına katılacak.