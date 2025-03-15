  • Haberler
  • Gündem
  • Hulusi Akar'dan Almanya'da Ziyaret Turu: Köln'de İslam Toplumu Temsilcileriyle Buluştu

Hulusi Akar'dan Almanya'da Ziyaret Turu: Köln'de İslam Toplumu Temsilcileriyle Buluştu

Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir dizi ziyaret ve kurumsal iftar programı kapsamında Almanya'nın Köln kentinde temaslarda bulundu.

Hulusi Akar'dan Almanya'da Ziyaret Turu: Köln'de İslam Toplumu Temsilcileriyle Buluştu

Akar, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün ile makamında bir araya geldi. Ziyarette Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al da hazır bulundu. IGMG Genel Başkanı Ergün, teşkilatın çalışmaları hakkında Akar’a bilgi verdi.

Camii Ziyaretleri ve Vatandaşlarla Buluşma

Cuma namazını Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camii’nde kılan Akar, DİTİB Genel Başkanı Dr. Muharrem Kuzey’i de makamında ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet ederek camii külliyesindeki kitaplığı da gezen Akar, yoğun programını sürdürdü.

Gün Boyu Yoğun Program

Hulusi Akar, gün içerisinde Köln Marif Vakfı, Köln Yunus Emre Vakfı ve IGMG Köln Nippes Fatih Camii’ni de ziyaret ettikten sonra akşam UID Genel Merkezi’nin düzenlediği kurumsal iftar programına katılacak.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

SP'li Altun: 'Mevcutta bir Cumhur İttifakı var, Millet İttifakı dağıldı.'
SP’li Altun: "Mevcutta bir Cumhur İttifakı var, Millet İttifakı dağıldı."
Yeni çehresiyle aktif bir ibadethane: Çifteönü Cami
Yeni çehresiyle aktif bir ibadethane: Çifteönü Cami
Yahyalı'da Kayıp Çobandan Acı Haber: Cansız Bedeni Dağ Yamacında Bulundu
Yahyalı'da Kayıp Çobandan Acı Haber: Cansız Bedeni Dağ Yamacında Bulundu
Sahabiye'de Acı Olay: Bunalımda Olduğu İddia Edilen Şahıs Hayatına Son Verdi
Sahabiye'de Acı Olay: Bunalımda Olduğu İddia Edilen Şahıs Hayatına Son Verdi
Ayşe Böhürler, Ramazan Ziyaretlerine Devam Ediyor
Ayşe Böhürler, Ramazan Ziyaretlerine Devam Ediyor
Ayşe Böhürler KAYMOS iftar programına katıldı
Ayşe Böhürler KAYMOS iftar programına katıldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!