Yazar Arslantaş: 'Türkiye bölgesel güçtür'

MAZLUMDER ve İnsan Vakfı üyelerinin dışında birçok sivil toplum kuruluşundan erkek ve hanım üyelerin katılıp ilgiyle takip ettiği program 2 saate yakın sürdü.

Rusya'nın Ukrayna ile 4 yıla yakın bir zamandır devam eden savaşta 400 bine yakın asker kaybettiğini söyleyen Arslantaş bu durumun Rusya'nın savunma gücüne büyük zarar verdiğini, bu sebeple Suriye'de devrilen Esad rejimine onu ayakta tutacak desteği veremediğini bildirdi ama Ukrayna'nın önemli maden yataklarının bulunduğu topraklarını elinde tutmayı başardığını söyledi.

Türkiye'de gündemde olan terörsüz Türkiye çalışmalarının terörsüz bölgeyi hedeflediğini söyleyen Arslantaş Abdullah Öcalan'ın talebi ile Türkiye dışında Irak ve Suriye topraklarındaki terör yapılarının da silah bırakmaya hazırlandığını, böylece terörsüz bölge amacına ulaşmanın mümkün olabileceğini söyledi.

Yakın zamanda Türkiye'nin yeni Suriye yönetimi ile savunma ve güvenlik işbirliği anlaşması imzalayabileceğini söyleyen Arslantaş, böylece Türkiye'nin İsrail ile komşu olacağını o zaman da İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye saldırılarının bugünkü kadar kolay olamayacağını bildirdi.

Suriye'de 8 Aralık devriminden sonra Rusya ve İran'ın bu ülkedeki varlığının zaafa uğradığını ve çöktüğünü bildiren Arslantaş, bunu kabullenemeyen İran'ın Suriye'nin kıyı bölgelerinde yuvalanan Esed dönemi artığı güçleri destekleyerek yeni yönetime karşı provokasyon çıkarmaya başladığını ama bunu başarmasının kolay olmayacağını söyledi.

Türkiye'nin yakılıp yıkılan Gazze ve Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılabilmesi için Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve körfez ülkeleri ile görüşmeler yaptığını bildiren Arslantaş bu ülkelerden elde edilecek sermaye desteği ile harabeye döndürülen Gazze ve Suriye'nin ayağa kaldırılmasının mümkün olabileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump'ın agresif yönetim anlayışının ABD'de ve onun ittifak içinde olduğu ülkelerde kaygı uyandırdığını hatırlatan Arslantaş, bunun da ABD içinde ve diğer ülkelerde ABD ve Trump'a karşı tepkilerin ortaya çıkmasına, ABD ile AB ilişkilerinde güvensizliğe sebep olmaya başladığını bunun da dünyada yeni bölgesel güç odaklarının oluşumuna yol açacağını bildirdi.

2 saate yakın süren ve Arslantaş'a Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı, Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra kimin Cumhurbaşkanı olacağı dahil birçok soruların yöneltildiği program sonunda programın sunuculuğunu yapan Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Ahmet Taş programa katılım ve davete icabet için Arslantaş'a, ev sahipliği için İnsan Vakfı'na, MAZLUMDER’e ve katılımcılara teşekkür etti.