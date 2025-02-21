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  • Hulusi Akar'dan Cumhurbaşkanı Aliyev'e önemli ziyaret

Hulusi Akar'dan Cumhurbaşkanı Aliyev'e önemli ziyaret

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 21 Şubat'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekili, parlamento Milli Savunma Komitesi Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti.

Hulusi Akar'dan Cumhurbaşkanı Aliyev'e önemli ziyaret

Görüşmede, iki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin ne kadar güçlü olduğu bir kez daha vurgulandı.

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı AZERTAC'a göre, Aliyev ve Akar, ülkeler arasındaki stratejik müttefikliğin her alanda başarıyla geliştiğini ve parlamentolar arası iş birliğinin daha da genişletilmesinin büyük memnuniyet yarattığını ifade etti.

Ziyaretin sonunda Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Aliyev'e anlamlı bir hatıra hediyesi takdim ederek dostluğun simgesi olan bu hediyeyi büyük bir mutlulukla sundu.

 

Haber Merkezi

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