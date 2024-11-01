Hulusi Akar'dan Terörle Mücadele Vurgusu: 'Mehmetçiğin Nefesi Teröristlerin Ensesinde'

Akar, Türk askerinin karşısında teröristlerin tutunamayacağını anlayarak il ve ilçelere kaçtıklarını ve kazdıkları çukurlarla bir şeyler yapmaya çalıştıklarını ifade etti. Ancak, bu çukurların Mehmetçik tarafından etkili bir şekilde kullanılarak teröristlerin yok edildiğini söyledi.

PKK ve YPG ile mücadelelerinin taarruzi bir anlayışla ve yüksek moral motivasyonla sürdüğünü vurgulayan Akar, “Terör, kaynağında yok edilme meselesiyle devam etmektedir” dedi.

Akar, “Girilemez denilen yerlere girilmiş, ulaşılmaz denilen noktalara ulaşılmıştır. Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesindedir” ifadelerini kullanarak, PKK ve YPG'li teröristleri destekleyenlere de seslendi. Akar, “Başaramayacaksınız, kaybedeceksiniz. Tek kurtuluş, adalete teslim olmaktır. Yoksa Mehmetçik gömmeye devam edecek” şeklinde uyarıda bulundu.

Akar’ın açıklamaları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlılığını ve terörle mücadeledeki azmini bir kez daha gözler önüne serdi.