Hulusi Akar, 'Milletimizi terör belasından kurtaracağız'

AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca ‘Geleneksel Teşkilat Bayramlaşma Programı’ düzenlendi. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı önünde düzenlenen bayramlaşma programına AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, S. Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı, AK Parti ilçe başkanları, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Program kapsamında konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, ”Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Cumhur İttifakı olarak Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte terörsüz Türkiye için çalışmalarını büyük bir azimle sürdürüyoruz. Milletimizi terör belasından kurtaracağız, dolayısıyla ülkemiz refah içinde yaşamaya devam edecek. Hepimiz, sürekli olarak seçim ya da başka bir şeyi düşünmeden, vatandaşımızla ve halkımızla beraber olmaya devam edeceğiz. Filistin'i mutlaka hatırlamamız lazım; oradaki çocukları, oradaki kadınları, oradaki masum insanları mutlaka hatırlamamız lazım. Hepinizin arefesi kutlu olsun, bayramınız kutlu olsun. Hepinize sağlık ve sıhhat diliyorum” şeklinde konuştu.

Milletvekili Şaban Çopuroğlu,"Cenâb-ı Allah, Cumhur İttifakı liderlerimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Devlet Bey'e hayırlı uzun ömürler versin diye dua ediyorum. Önümüzdeki süreçte inanın yapacak çok daha fazla işlerimiz var. Bunları hep birlikte, muhabbet ve bereket içinde yapacağız inşallah. Hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, "Arefe gününüzü kutluyorum, Allah Ramazan Bayramınızı mübarek etsin. Bu bayram vesilesiyle Filistin, Gazze başta olmak üzere tüm İslam dünyasına, tüm dünyaya huzur ve barış gelmesini diliyorum. Bayramlarımızı bayram gibi kutlayalım. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, "Arefemiz mübarek olsun. Biz, yeni Türkiye yüzyılında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni büyük Türkiye yapma yolunda ciddi adımlar atıyoruz. Bundan sonra da hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın söylediği sözü tekrar etmek istiyorum: 'Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik.' Diyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum" sözlerine yer verdi.



Milletvekili Murad Cahid Cıngı,"Gerçekten Ramazan'da çok bereketli, yoğun, güzel bir Ramazan dönemi geçirdik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Maddi manevi destek olan bütün teşkilat mensuplarımıza, ilçelerimizin programları da dahil olmak üzere çok farklı, bereketli, güzel bir Ramazan geçirdik. Güzel bir bayram diliyorum, hepinize saygılar sunuyorum" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Böyle bir dönemde bizleri birbirimizden ayırmak isteyen, birbirimize düşürmek isteyen bazı yapılara karşı bu birliğimizi, beraberliğimizi her daim geliştirip daha da kuvvetli hale getireceğiz. Bütün İslam âleminin, Türk dünyasının ve Kayseri'nin bayramını kutluyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum, hayırlı bayramlar diliyorum" sözlerine yer verdi.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Huzur içinde daha nice Ramazanlara erişmenizi temenni ediyorum. AK Parti ruhuna yakışır dava arkadaşlarımıza ben de teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olmak bizler için de bir onur. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum." dedi.



AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan,"Bir Ramazan'ı elhamdülillah bereketiyle geçirdik. Çok şükür, Kayseri'de çalınmadık kapı bırakmamak adına 16 ilçemizde çok kıymetli teşkilatımızın değerli mensuplarıyla gece gündüz demeden sahur, iftar, teravih adeta bize 'Seçim mi var?' sorusunu sordular. AK Parti'de hiçbir zaman seçim olduğu zaman hareket olmaz, AK Parti'de zaten biz her zaman bu hareketliliği görüyoruz, var olduğunu biliyoruz. Rabbim inşallah bu bereketi kesmesin, nice nice bayramlara, nice nice coşkuyla inşallah Rabbim ulaşmayı nasip etsin. Hep burada olun, Allah sayınızı artırsın. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davasında güçlü bir Kayseri teşkilatını hep birlikte inşa edeceğiz. Nice nice bayramlara, saygılar sunuyorum" dedi.