Kayseri'deki bilbordları işleten firmaya el kondu: Sahipleri tutuklandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili başlatılan hukuki süreç, Kayseri'ye de yansıdı. İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye genelinde faaliyet gösteren 12 firmaya Sulh Ceza Hakimliği tarafından el konulması sonrası, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait reklam alanlarını işleten 3. Mecra Reklam A.Ş. de bu karardan etkilendi.
2017 yılında düzenlenen ihale ile Kayseri’deki billboard ve reklam alanlarının işletmesini üstlenen 3. Mecra A.Ş., yıllık 2 milyon 200 bin TL bedelle bu hakkı 2027 yılına kadar sürdürecekti. Ancak soruşturma kapsamında şirketin yönetimine el konulmasıyla birlikte reklam alanları devlete geçti.
Bu süreçte, Kayseri’deki reklam alanlarının işletmesini sürdüren Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama A.Ş. de el konulan şirketler arasında yer aldı. İlbak Holding’e ait olduğu belirtilen bu şirketler, Türkiye genelinde açık hava reklamcılığı alanında faaliyet gösteriyordu. Holdingin ortaklarından Mustafa İlbak, Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak, aile üyelerinden Yusuf İlbak ve Ali İlbak hakkında gözaltı ve tutuklama kararı verildi.