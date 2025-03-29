Kayseri'deki bilbordları işleten firmaya el kondu: Sahipleri tutuklandı

2017 yılında düzenlenen ihale ile Kayseri’deki billboard ve reklam alanlarının işletmesini üstlenen 3. Mecra A.Ş., yıllık 2 milyon 200 bin TL bedelle bu hakkı 2027 yılına kadar sürdürecekti. Ancak soruşturma kapsamında şirketin yönetimine el konulmasıyla birlikte reklam alanları devlete geçti.

Bu süreçte, Kayseri’deki reklam alanlarının işletmesini sürdüren Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama A.Ş. de el konulan şirketler arasında yer aldı. İlbak Holding’e ait olduğu belirtilen bu şirketler, Türkiye genelinde açık hava reklamcılığı alanında faaliyet gösteriyordu. Holdingin ortaklarından Mustafa İlbak, Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak, aile üyelerinden Yusuf İlbak ve Ali İlbak hakkında gözaltı ve tutuklama kararı verildi.