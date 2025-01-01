Hulusi Akar, Tarihi Galata yürüyüşüne katıldı: 'Siyonazi Netenyahu çetesi bir gün bir şekilde hukuk önünde hesap verecektir'

Milli İrade Platformunca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle Galata Köprüsü'nde düzenlenen Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüşe katılan Kayseri Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, yürüyüşte şu açaıklamaları yaptı:

“Netenyahu Siyonazi çetesi bir yılı aşkın süredir, önce hukuku yok ettiler, daha sonra insanlığı yok ettiler. Bu katliamlar etnik temizliği, en sonunda da etnik temizlik soykırımlara döndü. Soykırımın bütün vasıflarını taşıyacak şekilde, icraatlarını maalesef sürdürüyorlar. Dur durak bilmiyorlar. Ancak bunun yanısıra biraz aklı olan, birazcık akıl sahibi olan, birazcık vicdanı olan bütün dünya ayakta. Yönetimler kör de olsa, sağır da olsa bütün insanlar gerçekten ellerinden geldiğince, çırpınıyorlar, biran önce ateşkesin olması için. Ve diyoruz ki önce ateşkes, ve sonra da bu akan kanın durmasıyla birlikte mutlaka, bu Siyonazi Netenyahu çetesi bir gün bir şekilde hukuk önünde hesap verecektir. Uluslararası Adalet Divanı’nın aldığı kararları biz şiddetle destekliyoruz. Ve inşallah bunların sonucu olarak bunlar mutlaka adaletin karşısına çıkacaklar. Bizler ve asil milletimiz bir kez daha asaletini gösterdi. Bugün burada duyarlı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Çünkü bizim atalarımız yedi iklim üç kıtada at koşturmak suretiyle barış için, huzur için, adalet için çalışmışlardır. Bu alçaklığa, bu namussuzluğa, bu katliama, bu soykırıma alışmayacağız. Bununla ilgili kalbimizle, elimizle, dilimizle ne yapmak gerekiyorsa elimizden geleni mutlaka yapacağız. ”