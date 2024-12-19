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  • Hulusi Akar: 'Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek'

Hulusi Akar: 'Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek'

Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Suriye'deki terörist gruplara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Akar, 'Ülkemizin bekası, milletimizin refahı ve güvenliği için terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aralıksız devam edecektir' dedi.

Hulusi Akar: 'Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek'

Akar, Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde evlerine dönmeleri için gereken çalışmaların yapıldığını ve yapılmaya devam ettiğini ifade etti. Ayrıca, İsrail'in "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nı ihlal etmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Suriye ile deniz yetki alanlarına ilişkin bir anlaşma sağlanabileceğini belirten Akar, bu durumun Akdeniz'de yeni bir denklem oluşturacağını söyledi. Savunma sanayi çalışmalarının bir üretim meselesi değil, devletin bekasına yönelik stratejik bir adım olduğunu ifade etti.

Akar, ateşkesin sağlanması, diplomasi yolunun açılması ve tarafların masaya oturması için Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve diplomatların yoğun bir şekilde çalıştığını belirtti.

Haber Merkezi

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