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Hulusi Akar, 'Terörsüz Türkiye konusunda mesai arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik'

Hulusi Akar, vefat eden Sırrı Süreyya Önder için baş sağlığı dileyerek 'Terörsüz Türkiye konusunda mesai arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik. Üzüntülüyüz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun' dedi.

Hulusi Akar, 'Terörsüz Türkiye konusunda mesai arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik'

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, geçtiğimiz gün vefat eden TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı üzerine baş sağlığı diledi. Hulusi Akar katıldığı bir programda yaptığı konuşmada;
"Terörsüz Türkiye konusunda mesai arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik. Üzüntülüyüz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Gerçekten bu 'Terörsüz Türkiye' konusunda çalışmalarına bizzat şahidim. Dolayısıyla İnşaallah onun bıraktığı yerden devam etmek suretiyle hiç bir taviz vermeden, hiç bir pazarlık yapmadan, hiç bir alışveriş yapmadan sadece ve sadece terörsüz Türkiye için teröristlerin silahlarını bırakması, PKK'yı örgütü feshetmesi şeklindeki tahakkuku ile terörsüz Türkiye'yi gerçekleştireceğiz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Devlet Bahçeli'ye yaptıkları adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi

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