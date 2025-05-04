Kayserispor yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı



Süper Ligin 34’üncü haftasında deplasmanda Alanyaspor ile berabere kalan Kayserispor, yenilmezlik serisini de 6 maça çıkardı.

Sezona iyi başlayamayan Kayserispor’da bekleneni veremeyen teknik direktör Burak Yılmaz ile yollar ayrıldı. Daha sonra göreve gelen Sinan Kaloğlu ile de istediğini alamayan Kayserispor’da takım 21’ini hafta sonunda 16 puanla sondan üçüncü sırada yer buldu. Teknik direktörlük görevine Sergej Jakirovic geldikten sonra çıkışa geçen Kayserispor, Bosna Hersekli teknik direktör ile 13 maça çıktı. Bu 13 maçın sadece 2’sini kaybeden sarı kırmızılılar son 6 maçtır ise hiç yenilmedi. Ligin 28’inci haftasında Gaziantep FK’ye yenilen Kayserispor, Hatayspor, Adana Demirspor, Kasımpaşa, Rizespor maçını galibiyetle Fenerbahçe ve dün oynadığı Alanyaspor maçlarından ise beraberlikle ayrıldı. Kayseri takımı haftayı 13’üncü sırada tamamladı.