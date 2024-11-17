Hulusi Akar, Trabzon'da Savunma ve Güvenlik Politikaları üzerine konuşacak

Hulusi Akar’ın Trabzon programı, Trabzon Valiliği ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile başlayacak. Akar, burada yerel yöneticilerle bölgedeki savunma ve güvenlik meselelerine dair değerlendirmelerde bulunacak.

Daha sonra Trabzon Ak Parti İl Teşkilatını da ziyaret edecek olan Akar, partisinin yerel teşkilatıyla çeşitli konuları görüşecek. Akar’ın ziyaretinin bir diğer önemli durağı ise Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) olacak. KTÜ Rektörlüğü ile yapılacak görüşme, üniversite ve savunma sanayi işbirliklerinin geliştirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Akar, öğleden sonra ise Trabzon'da düzenlenecek "Türkiye'nin Savunma ve Güvenlik Meselesi" konulu konferansa katılacak. Konferans, Prof. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Konferans, Türkiye'nin savunma politikaları ve güvenlik stratejilerinin derinlemesine ele alınacağı bir etkinlik olarak büyük ilgi görecek.

Ayrıca, Akar, Trabzon Fen ve Teknoloji Lisesi'nde düzenlenen "Sıla Sohbetleri" programına da katılacak. Öğrencilerle bir araya gelerek, gençlere ülkenin savunma sanayi ve güvenlik alanlarındaki gelişmeleri anlatacak.

Günün sonunda ise saat 18.00'de sivil toplum kuruluşlarıyla bir buluşma gerçekleştirecek olan Akar, Trabzon’daki yerel dinamiklerle sorunlar ve çözüm önerileri üzerine bir sohbet yapacak.

Akar’ın Trabzon’daki programı, bölgedeki savunma politikaları, eğitim ve sosyal meseleler hakkında önemli paylaşımlarda bulunacağı bir gün olarak planlanıyor.

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