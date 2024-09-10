Hulusi Paşa Kitabın ortasından konuştu: 'Eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanmadır'

Ak Parti Kayseri Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, eğitimin niteliği ve gençlerimizi kuşatan sapkın akımlarla ilgili uyarılarda bulundu.

Eğitimin amacının Allah korkusu ve kuldan utanma olduğunu vurgulayan Hulusi Akar, "Bunları vermezsen ateistle uğraşırsın, LGBT ile uğraşırsın. Devlet ve millet olarak bunu yapmamız lazım. Ama her şeyi de devletten beklemeyin. Anneler çok veballi. Çocuklar küçükken kıyamıyor, sabah namazına kalkamaz, camiye gidemez, yatsın uyusun diyorlar. Aradan 10 yıl geçiyor, çocuk laf dinlemez oluyor. Bunu sen en başta düşünecektin." şeklinde konuştu.

