Milletvekili Çopuroğlu, İncesu'daki yatırımları yerinde inceledi 

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, İncesu ilçesinde bir dizi ziyarette bulunarak ilçeye yapılan yatırım alanlarını inceledi.

İlk olarak İncesu Belediyesini ziyaret eden Milletvekili Çopuroğlu, Belediye Başkanı Mustafa İlmek ile bir araya gelerek ilçedeki yatırımlar hakkında konuştu. Çopuroğlu, daha sonra Başkan İlmek ve yanındaki heyet ile beraber Yufka Üretim tesisi, Zeplin Adrenalin Merkezi ve Garipçe Mahallesinde ki Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan 190 konutluk inşaat alanını da ziyaret ederek, buralarda incelemeler de bulundu.