Hulusi Paşa, Mektep Melikgazi’de Tecrübelerini Paylaştı

Okula belli elemelerden geçerek kayıt olan öğrenciler, mantık, sosyoloji, psikoloji, felsefe, edebiyat, dijitalleşme, tarih, sinema ve müzik gibi alanlarda eğitim alıyorlar.

Mektep Melikgazi, katılımcıların bilgi birikimlerini derinleştirmeyi, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi, toplumsal konularda farkındalık kazanmayı hedefleyen ve topluma ışık olacak düşünce liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan bir okul misyonu taşıyor.

Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu'na konuk olarak katılan Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu öğrencileri ile söyleşi gerçekleştirip, öğlencilere bilgi ve tecrübelerini aktardı.

Hulusi Paşa'nın tecrübelerinden öğrencilerin faydalandığını ve oldukça verimli bir söyleşi gerçekleştirdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Mektep Melikgazi ile öğrencilerimiz, birçok alanda konunun uzmanlarından derinlemesine bir eğitim alıyor. Aralık ayında mantık, felsefe, şubat ayında edebiyat ve şiir üzerine eğitimler, atölye ve etkinlikler düzenlendi. Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu'nda hem eğitimlerimiz hem de konferans ve söyleşilerimiz devam ediyor. Mektep Melikgazi, bu haftaki söyleşisinde Milli Savunma Komisyonu Başkanımız ve AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Sayın Hulusi Akar'ı ağırladı. Gençler sordu, Sayın Hulusi Akar cevapladı. Kendisi engin tecrübeleri ve altın değerindeki nasihatlerini gençlere aktardı. Kendisine bu değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. 21 Mart Cuma günü saat 21.00'de Kayseri Milletvekilimiz Sayın Ayşe Böhürler'in yine güzel bir söyleşisi olacak. Katılmak isteyen tüm hemşehrilerimizi Melikgazi Belediyesi Meclis Salonunda düzenleyeceğimiz söyleşimize bekleriz." dedi.