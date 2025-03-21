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  • Milletvekili Genç, 1. meclis'e yürüdü: 'Adalet ve demokrasi için buradayız'

Milletvekili Genç, 1. meclis'e yürüdü: 'Adalet ve demokrasi için buradayız'

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, 'Tam 102 yıl önce bu ülkenin kaderini değiştiren çatıya, 1. Meclis'e yürüdük. Milletvekillerimizle birlikte TBMM'den yola çıktık, Güvenpark'ta halkımızla buluştuk ve tarihin bize yüklediği sorumlulukla adalet, demokrasi ve halkın iradesi için yürüyüşümüzü sürdürdük' dedi.

Milletvekili Genç, 1. meclis'e yürüdü: 'Adalet ve demokrasi için buradayız'

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, milletvekillerinin de katlımıyla 1. Meclis’e yürüdüklerini belirtti. Milletvekili Aşkın Genç, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, “Bugün, tam 102 yıl önce bu ülkenin kaderini değiştiren çatıya, 1. Meclis’e yürüdük! Milletvekillerimizle birlikte TBMM’den yola çıktık, Güvenpark’ta halkımızla buluştuk ve tarihin bize yüklediği sorumlulukla adalet, demokrasi ve halkın iradesi için yürüyüşümüzü sürdürdük. 1. Meclis, işgal altında bile halkın iradesinden vazgeçmeyenlerin meclisidir! Bugün de bu iradeye pranga vurmak isteyenlere karşı milyonların sesi, umudu ve kararlılığıyla buradayız! Bu yürüyüş, sadece geçmişe bir selam değil, geleceğe yazılan bir manifestodur. Cumhuriyet’i nasıl kurduysak, hukuku da demokrasiyi de öyle savunacağız! Hiçbir baskı, hiçbir hukuksuzluk bu mücadeleyi durduramayacak! Adalet mutlaka kazanacak” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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