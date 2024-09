Hunat'ta bıçaklı kavga cinayetinin sanıklarının cezası belli oldu 

Olay, 6 Şubat'ta saat 01.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Yoğunburç Kavşağı'nda meydana geldi. S.Y. isimli kadınla alkol alan A.U., sokakta karşılaştığı B.Y. ile tartışmaya başladı. İddiaya göre tartışma kavgaya dönüştü. B.Y., bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen B.Y., hayatını kaybetti. A.U. ve S.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yapılan soruşturma sonunda Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından A.U. ve S.Y. hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık S.Y. ve taraf avukatları katılırken başka suçtan tutuklu olan sanık A.U. Sesli Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

SANIKLARIN CEZASI BELLİ OLDU

Karar duruşmasında konuşan tutuklu sanık S.Y., “Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum” dedi. A.U. ise “Ben kasten bir şey yapmadım. Durdurmak istedim. Benim hiçbir suçum günahım yok” dedi. Mahkeme heyeti sanıklardan S.Y.’ya ‘kasten öldürme’ suçundan 15 yıl cezası vererek tutukluluk halinin devamına, diğer sanık A.U.’a ise ‘kasten yaralama’ suçundan 6 ay 22 gün hapis cezası vererek tahliyesine karar verdi.