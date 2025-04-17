Hür-Sen konferadasyonu toplu taşıma zamları için Büyükşehir Belediyesi ile görüşmek istiyor

Hür-Sen Konfederasyonu Kayseri İl Temsilcisi Murat Afşar, toplu taşımada yaşanan sorunların ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan randevu talep ettiklerini, ancak bu taleplerine henüz geri dönüş alamadıklarını belirterek; “Bir yıl olmadan Kayseri de toplu taşıma ücretlerine 3.kez zam geldi artısoranı ise yüzde 120 civarında Zamlarla ilgili Hür-Sen konferansı olarak Büyükşehir belediye başkanlığından randevu talep ettik dönüş yapılmadı Referans Belediye diye dillerinden düşürmedikleri belediyemizin referansının halk olmadığını öğrenmek ten üzüntü duyduk. Meydanda sucuk ekmek dağıtmak, Bakanlarla mangal partisi düzenlemek gibi referansı olanlardan memurun, işçinin halkın taleplerini anlamasını beklemek ümit etmek belki bizim iyi niyetimizdi .İlçede çalışan Memurun maaşının yüzde 20 si ulaşım yüzde 10 u yemek olmak üzere yüzde 30 u yollarda bitmektedir bunu anlatmak istedik dinlemediler ama yine de vazgeçmedik Kayseri Büyükşehir Belediyesine İlçeden Şehir merkezine toplu taşıma ücretlerinde indirim talep ettik. Siyasi partileri gezerek Belediye meclisinde ve basında bu durumu getirmelerini talep ettik” ifadelerini kullandı.