Hurdacı tarafından vurulan temizlik işçisi ağır yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı hurdacı tarafından tüfekle vurulan temizlik işçisi ağır yaralandı.

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  • 08.01.2024 17:18
  • Güncelleme: 08.01.2024 19:24
Hurdacı tarafından vurulan temizlik işçisi ağır yaralandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı hurdacı tarafından tüfekle vurulan temizlik işçisi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Mahallesi Alsancak Parkı’nda meydana gelen olayda; temizlik görevlisi M.Y. ile hurdacı M.T. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek, kavgaya dönüşürken, M.T. yanında bulunan tüfekle M.Y.’yi karnından vurarak, ağır yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de M.Y.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Şüpheli M.T. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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