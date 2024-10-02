Hürmetçi'deki yılkı at zorbalarına Vali müdahale etti: 4 Gözaltı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Hürmetçi Yılkı Atları alanında yaşanan ‘zorbalık’ olayı ile ilgili müdahalede bulundu. Çiçek, bu tür olayların Kayseri turizmine zarar verdiğini vurgulayarak, sorumlulara karşı gerekli önlemlerin alınacağını ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için her türlü tedbirin alındığını ifade etti. Öte yandan Vali Çiçek, Kayseri turizminin gelişiminin önünde hiçbir engelin duramayacağını söyledi.

İstanbul'da yaşayan Hanifi Ö., ailesiyle birlikte Kayseri'deki Yılkı Atları'nı görmek için Hürmetçi Mahallesi'ne geldi. İddiaya göre, Hanifi Ö.’nün ablası Fatma A. ve eşi Emine Ö.’ye, Yılkı atlarının sahibi olduğunu iddia eden A.K., hakaret ederek fotoğraf çekmenin ücretli olduğunu söyledi. A.K. daha sonra, oğlu ve çalışanlarıyla birlikte aileye tehditlerde bulunup saldırıda bulundu.

Konuya ilişkin Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Emniyet güçlerinin gerekli işlemleri ivedilikle başlattığını ve sorumlu şahısla ilgili adli sürecin derhal yürürlüğe konulduğunu belirtti. Vali Çiçek, bu tür olayların Kayseri turizmine zarar verdiğini vurgulayarak, sorumlulara karşı gerekli önlemlerin alınacağını ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için her türlü tedbirin alındığını ifade etti.

Öte yandan Kayseri’nin turizm potansiyelini artırmak ve bu güzelliklerin dünya çapında tanıtılması için tüm imkânların seferber edileceğini belirten Vali Çiçek, Kayseri turizminin gelişiminin önünde hiçbir engelin duramayacağını söyledi.

Kayseri'de Yalkı Atları için gelen yerli turistlere yapılan zorbalıkla ilgili polis ekipleri tarafından 4 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Hürmetçi Sazlığı'na İstanbul'dan ailesiyle gelen yerli turistler Yılkı Atları'nı görmeye gelmiş ve bölgedeki A.K., B.K., M.B.D ve O.K. isimli şahıslardan zorbalık görmüştü. Olay sonrası Vali Gökmen Çiçek şahıslar hakkında işlem başlatıldığını duyurdu. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise olayla ilgili çalışmalar yürüttü. Yerli turist ailesinin şikayeti ve video kayıtları üzerinepolis ekipleri tarafından, 55 yaşındaki A.K., 69 yaşındaki B.K., 19 yaşındaki M.B.K. ve reşit olmayan O.K.'nin "Tehdit, Kasten Yaralama, Hakaret ve Mala Zarar Verme" suçlarından yakalanarak gözaltına alındı.