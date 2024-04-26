Hürmetçi Sazlığı, Türkiye'nin gözde turizm mekanı olacak

Kayseri’nin güney batısında bulunan ulusal öneme sahip sulak alan, sazlıklar ve ıslak çayırlar gibi zengin ekosistemleri barındıran Hürmetçi Sazlığı’nın turizme kazandırılması için çalıştay düzenlendi.

Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı tarafından 2023 Yılı Kırsal Kalkınma ve Turizm Teknik Destek Programı kapsamında başlatılan ve Hacılar Kaymakamlığı tarafından yürütülen proje, Kapadokya Üniversitesi’nin de eylem planı ile danışmanlık desteği verdiği "Hürmetçi Sazlığını Turizme Kazandırma Eylem Planı" projesi çalıştay toplantısı gerçekleştirildi.

Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu’nun başkanlığını yaptığı toplantıya, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, Kapadokya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bilgehan Gülcan ile çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkililer katıldı.

Toplantıda konuşan Kapadokya Üniversitesi Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Bilgehan Gülcan, “Türkiye turizmde başarılı bir performans sergiliyor. 2022 yılında turizmde dünya üçüncüsü olduk. 2024 yılında 60 milyar dolar ve 60 milyon turist hedefimiz var. 2028 yılı hedefimiz ise 100 milyar dolarlık turizm geliri elde etmektir. Bu kapsamda ulusal vizyonumuzu Hürmetçi Sazlığı’na da yansıtmayı hedefliyoruz. Hürmetçi Sazlığı’nı turizme açmak adına 81 vilayette 81 destinasyon yapma projesinde Kayseri’de Hürmetçi Sazlığı’nı da önemli bir başlık yapmak için çalışma yürütüyoruz” dedi.