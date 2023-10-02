Hürriyetçi Eğitim Sendikası öğretmene şiddeti kınadı: “Kayseri'de öğretmene şiddet gün geçtikçe artarak devam ediyor”

Coşkunsu, “ÖMK’da öğretmene şiddetle ilgili düzenlemelerin acilen yapılması gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın ortaklaşa yürütecekleri yasa çalışmaları yapılmalıdır. Öğretmene şiddetin acilen katalog suç kapsamına alınması gerekmektedir. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda güvenlik personeli görevlendirmesi için gerekli ödeneği ayırmasını talep ediyoruz” dedi.

Hürriyetçi Eğitim Sendikası Kayseri İl Temsilciliği tarafından İldem Borsa İstanbul Ortaokulu önünde öğretmene karşı uygulanan şiddeti kınamak adına basın açıklaması düzenlendi. Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri İl Temsilcisi Hakan Coşkunsu, eğitimcilere uygulanan şiddetin önüne geçilmesi gerektiğini söyleyerek, “Yine ve yeniden maalesef öğretmenler olarak saldırıya uğradık. Eğitim-öğretim yılı başlayalı üç hafta oldu ve yurdun dört bir köşesinden öğretmenlerimize ve eğitim çalışanlarına saldırı haberleri alıyoruz. Bu üç haftalık sürede saldırı haberi gelen illerimiz; Bursa, Eskişehir’de uyuşturucu bağımlısı bir şahsın yine dört öğretmenimizi bıçakla saldırısı, Ordu'dan bir öğretmenimize saldırı. Geçtiğimiz hafta salı günü Şanlıurfa'da iki idarecimize saldırı oldu. Bitti mi? Hayır. Kayseri’de üç okulumuza saldırı gerçekleşti. Bunlardan bir tanesi; Hoca Ahmet Yesevi ilkokulundaki meslektaşlarımız darp edildi. Yetti mi? Yetmedi; Şehit Ertuğrul Taciroğulları Ortaokulunda bir öğretmenimiz ölümle tehdit edildi ve bugün burada olmamızın sebebi olan İldem Borsa İstanbul Ortaokulu'nda değerli öğretmenimize bir saldırı gerçekleşti.

Gördüğünüz üzere ciddi bir sorunla karşı karşıyayız ve bu sorun gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Öğretmenler olarak yapılması gerekenleri her platformda dile getiriyoruz ve yılmıyoruz. Bizim önerilerimize kulak tıkayan bakanlık yetkililerine tekrar seslenmek istiyoruz; ÖMK’da öğretmene şiddetle ilgili düzenlemelerin acilen yapılması gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın ortaklaşa yürütecekleri yasa çalışmaları yapılmalıdır. Öğretmene şiddetin katalog suç kapsamına alınması, acilen gerekmektedir. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda güvenlik personeli görevlendirmesi için gerekli ödeneği ayırmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

‘ÖĞRETMENE ŞİDDETE HAYIR DİYORUZ’

Coşkunsu, yetkililere seslenerek, “Hürriyetçi Eğitim-Sen olarak öğretmene ve eğitimciye şiddete yönelik yapılması gereken düzenlemelerin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Ayrıca Kayseri Valisine, İl Milli Eğitim Müdürüne de buradan seslenmek istiyoruz; Kayseri'de öğretmene şiddet gün geçtikçe artarak devam ediyor, acaba herhangi bir önlem veya tedbir almak istiyorlar mı, bizleri muhatap alıp, bizleri çağırıp, bilgi almak istiyorlar mı, Önerilerimizi dinlemek istiyorlar mı? Öğretmene şiddete hayır diyoruz” dedi.