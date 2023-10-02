Yedinci haftada perde Kayserispor- Başakşehir maçı ile kapanacak

Ligde geride kalan 6 haftada 9 puan toplayan Kayserispor bugün İstanbul ekibini konuk edecek. Son 2 sezondur teknik direktörlük görevini yerine getiren Çağdaş Atan bu sefer Kayserispor’a rakip olacak. Kayserispor’da sakatlığı geçen Arif ile Kemen’in dönmesiyle tek eksik Cardoso kaldı.

Portekizli futbolcunun durumunun maç saati belli olması bekleniyor. İlk yenilgisini geçen hafta Beşiktaş karşısında alan Kayserispor’un bu maça: Bilal, Jeanvier, Kolovetsios, Uzodimma, Carole, Attamah, Mane, Ramazan, Kartal Kayra, Gökhan ve Thiam 11’i ile çıkması bekleniyor. Saat 20.00’de başlayacak olan müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.