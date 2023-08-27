Hüseyin Eroğlu: 'En kötü 1 puanla dönmek bizim için iyi olacaktı'

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Kayserispor maçının ardından, Futbol öyle bir oyun ki sonuçlandırman gerekiyor. Gol atmadığın sürece böyle sıkıntı yaşıyoruz. Bugün son vuruşları yapabilseydik en azından puanla dönerdik. Üzgünüz dedi.

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  • 27.08.2023 22:29
  • Güncelleme: 27.08.2023 23:05
Hüseyin Eroğlu: 'En kötü 1 puanla dönmek bizim için iyi olacaktı'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Kayserispor maçının ardından, "Futbol öyle bir oyun ki sonuçlandırman gerekiyor. Gol atmadığın sürece böyle sıkıntı yaşıyoruz. Bugün son vuruşları yapabilseydik en azından puanla dönerdik. Üzgünüz" dedi.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Eroğlu, takımın gol yollarında sıkıntı yaşadığını ifade ederek, "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz, buraya kazanmak için gelmiştik. En kötü 1 puanla dönmek bizim için iyi olacaktı. Maçın başında kurguladığımız gibi rakibin saha dizilişiyle alakalı konumlamayla ilgili 5-4-1 olarak bekledik. Çünkü rakip 3’lü savunmayla 3-2-5 ile hücum yapıyordu ve uzun toplarla etkili olmaya çalışıyordu. Bir hatadan gol yedik. 1-0’dan sonra reaksiyon verdik. Antrenmanda çalıştığımız şekilde gol attık. 1-1’den sonra Taylan’la kaçırdığımız pozisyon bizim için önemliydi. Öne geçme fırsatı bulsaydık daha farklı bir hikaye çıkabilirdi. Maçın kritik anında kalemizde gol gördük. 2-1’den sonra daha çok topa sahip olan ve üretmeye çalışan bir pozisyonda oynamaya çalıştık. Çok üretmesek de net dediğimiz pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Bugün ilk defa oynayan oyuncularımız vardı. 70. dakikadan sonra yakaladığımız yüzde 100 pozisyonlar vardı. Bunları değerlendirebilseydik bizim açımızdan daha güzel bitebilirdi maç. Sonuçta yeni bir takımız. Bir şeyleri oluşturma anlamında her geçen gün daha da geliştiğimizi söyleyebilirim. Ama futbol öyle bir oyun ki sonuçlandırman gerekiyor. Gol atmadığın sürece böyle sıkıntı yaşıyoruz. Bugün son vuruşları yapabilseydik en azından puanla dönerdik, üzgünüz" diye konuştu.

"Forvetle ilgili görüşmeler devam ediyor"

Transfer çalışmalarının devam ettiğini ve yapılacak transferlerle takımın gol bölgelerindeki sorunu gideceklerini de sözlerine ekleyen Eroğlu, "Forvetle ilgili görüşmeler devam ediyor. Başkanımız da temas halinde. Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle bir gelişme sonuçlanacak. Gol bölgelerinde girilen pozisyonları atmayla ilgili 3 maçlık bir eksiğimiz görünüyor. Transferle de bunu tabii ki gidereceğiz. Transferlerle ilgili önümüzdeki süreçte hızlı bir şekilde sonuç alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

İHA

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