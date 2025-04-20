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Husumetlisi tarafından silahla yaralanan şahıs yaşamını yitirdi⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Bağdat Caddesi üzerinde bir pastaneye müşteri olarak giren ve husumetlisi G.A. tarafından silahla vurulan R.T. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Husumetlisi tarafından silahla yaralanan şahıs yaşamını yitirdi⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Husumetlisi tarafından silahla yaralanan şahıs yaşamını yitirdi

Bağdat Caddesi üzerinde bir pastaneye müşteri olarak giren ve husumetlisi G.A. tarafından silahla vurulan R.T. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay Cuma günü saat 13.30 sıralarında Kocasinan İlçesi Turgut Reis Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üstünde yer alan bir pastaneye müşteri olarak gelen R.T., husumetlisi G.A, husumetlisi olduğu tarafından kolundan be göğsünden vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Husumetlisi G.A. tarafından göğsünden ve kolundan yaralanan R.T, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra Polis ekiplerine teslim oldu. Hastaneye kaldırılan R.T. 2 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Haber Merkezi

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