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Ömer Demir'den Yemliha'daki Yağmur Duasında Birlik ve Bereket Çağrısı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel yağmur duası, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti.

Ömer Demir'den Yemliha'daki Yağmur Duasında Birlik ve Bereket Çağrısı

Etkinliğe katılan Kayseri Pancar Kooperatifi Başkan adayı Ömer Demir, köylülerle bir araya gelerek bu anlamlı buluşmada yerini aldı.

Demir, "Okunan Kur’an-ı Kerim'in ardından ellerimizi semaya açarak Cenab-ı Allah'tan rahmet ve mağfiret istedik. Köylülerimiz ve çiftçilerimizle hasbihal etme fırsatı bulduk. Bu güzel etkinliğe katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim," dedi.

Program kapsamında kurbanlar kesildi ve dev kazanlarda pişirilen etli bulgur pilavı, katılımcılara ikram edildi. Ömer Demir'in birlik ve bereket vurgusu, etkinliğe damgasını vurdu. Yemliha Mahallesi Muhtarlığı öncülüğünde düzenlenen bu anlamlı etkinlik, köylüler arasında dayanışma ruhunu pekiştirdi.

 

Haber Merkezi

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