Huzurevindeki yaşlılar Kur'an-ı Kerim öğreniyor

Yozgat Alparslan Türkeş Huzurevi sakinleri Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kursta, ilerleyen yaşlarına rağmen Kur’an-ı Kerim okumayı öğreniyorlar.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kursta usta öğretici Sevilay Karademir tarafından huzurevinde kalan yaşlılara Kur’an-ı Kerim dersleri veriliyor. Yaşları 60 ve üzerindeki huzurevi sakinleri, cüz eğitiminden başladıkları derslerde aynı zamanda temel ibadet bilgilerindeki eksiklikleri de gideriyor.

Huzurevi sakinlerinin talepleri üzerine kursun açıldığını söyleyen öğretici Sevilay Karademir, yaşlıların yoğun katılım gösterdiğini ve çok istekli olduklarını belirtti. Karademir, “Ramazan ayında yaşlılarımızla hatim yapıyoruz, tecvidli Kur’an-ı Kerim çalışması yapıyoruz. Kur’an-ı Kerimi hiç bilmeyenlere harfleri öğreterek başlıyoruz. Eksik surelerini öğretiyoruz. Onlara manevi destek olmaya çalışıyorum. Onları anlamaya çalışıyorum. Yaşlılarımız da çok hevesliler ve verimli bir şekilde dersimizi işliyoruz. Kursumuza ayrı bir ilgi gösteriyorlar.” dedi.

Huzurevi sakinleri de memnuniyetlerini ifade ederek kursa büyük bir hevesle katıldıklarını ve Kur’an-ı Kerim öğrendikleri için mutlu olduklarını söyledi.