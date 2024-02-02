Erciyes Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası ve Erciyes Cup'a ev sahipliği yapacak

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın Türkiye etabı SNX Türkiye’ye 8,9 ve 10 Mart’ta ev sahipliği yapacak.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Erciyes A.Ş. tarafından işletilen Dağcılık ve kış sporları alanında 112 kilometrelik 41 kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın Türkiye etabına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın gayretleri ve girişimleri ile 12 ay sporun merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Erciyes, uluslararası dev organizasyonlarla hem adından söz ettirmeye hem de uluslararası turizme Kayseri’nin damgasını vurmaya devam ediyor. Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından en prestijli ekstrem spor organizasyonları arasında gösterilen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın Türkiye etabı SNX Türkiye, bu yıl ilk kez Erciyes Kayak Merkezi’nde 8, 9 ve 10 Mart günlerinde düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği’nin destekleriyle Türkiye’de ilk kez Erciyes’te gerçekleştirilecek Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın Türkiye etabı SNX Türkiye’de dünyanın en iyi snowcross sporcuları kış sporu tutkunlarına heyecan ve rekabet dolu bir şampiyona yaşatacak.

Öte yandan Erciyes, nefes kesen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın yanı sıra ATV ve Motosnow kategorilerinde düzenlenecek Erciyes Cup ile de kış sporu tutkunlarına unutulmaz üç gün yaşatacak. 2024 yılının ilk büyük uluslararası organizasyonu olan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın SNX Türkiye etabının yanı sıra ATV ve Motosnow kategorilerinin yer aldığı Erciyes Cup’ta 50’den fazla sporcu Kayseri’de ilk kez kıyasıya mücadele edecek. Başkan Büyükkılıç’ın, Kayseri’yi spor şehri yapma hedefi doğrultusunda ortaya koyduğu projeler ve girişimleri neticesinde ACES Europe Derneği tarafından 2024 Yılı Avrupa Spor Şehri seçilen Kayseri, 3 milyarın üzerinde sporsevere tanıtılacak. Sayısız ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan Erciyes Kayak Merkezi’nde şampiyona için hazırlanan bin 350 uzunluğundaki parkurda yapılacak SNX Türkiye etabı yarışı 186 ülkeden takip edilecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin önemli yatırımları ile dünyanın sayılı kayak merkezlerinden birine sahip olan Kayseri, 3 milyarın üzerinde insana ulaşılması hedeflenen organizasyon ile dünyaya tanıtılacak.