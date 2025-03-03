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  • İnsanlar topluluk halinde yaşarken hangi davranışları öne çıkarır?

İnsanlar topluluk halinde yaşarken hangi davranışları öne çıkarır?

Ekonomist ve Kişisel Gelişim Uzmanı Ömer Uzunoğlu: 'İnsanlar, topluluk halinde yaşarken 3 temel davranışı öne çıkarır. Hem öne geçilmesi hem iyi geçinilmesi hem de hayata anlam katılması. Bu kolay değil. Bu durum kişilik ile ortaya çıkar ve kişilik bireylerin olgunluğunu ortaya koyar' dedi.

İnsanlar topluluk halinde yaşarken hangi davranışları öne çıkarır?

Ekonomist ve Kişisel Gelişim Uzmanı Ömer Uzunoğlu, KayseRadar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘ Ekonomi Sohbetleri’ programına katılarak moderatör Halil İbrahim Öztürk’ün sorularını yanıtladı.

Kişisel Gelişim Uzmanı Ömer Uzunoğlu, kişinin toplum içindeki davranışları hakkında bilgiler verdi. Uzunoğlu: “Biz topluluk halinde yaşayan gruplarız. Topluluk halinde yaşarken 3 temel davranışı öne çıkarıyoruz. Birincisi öne geçme davranışı. Biz istiyoruz ki toplumdaki diğer bireylerden biraz daha önde olayım. Bu tüm insanlarda var. Öne geçme davranışını sergilerken çok önemli bir davranış daha sergiliyoruz. İyi geçinme davranışı. Fakat burada bir tezatlık var. Öne geçmek isterken diğer insanlar biraz da kıskanırlar. Bu davranışı sergilerken bu minvali iyi ayarlamak lazım. Kimseyi kırmadan nezaketle öne geçilmeli. Üçüncü olarak da hayatın içinde yer almayı arzu ederiz. Fakat bunları başarmak kolay değil. Hem öne geçilmesi hem iyi geçinilmesi hem de hayata anlam katılması. Bu kolay değil. Kişilik ile ortaya çıkar. Kişilik; duygu, düşünce ve davranışlarımızı yansıtır. Ve kişilik bireyin olgunluğunu ortaya koyar. Olgun insanın bir öngörüsü olur, uz görüsü olur. Olgun bir bireyin karmaşıklığı giderme özelliği olur. En önemlisi iç görüdür. İnsanlar ortaya koydukları eylemlerin farkında değil. O yüzden insanlar yanlış yapıyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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