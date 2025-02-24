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  • İYİ Parti'li Kılınç'tan ağır itham: 'Karakteriniz yoksa diğerleri hiçtir'

İYİ Parti'li Kılınç'tan ağır itham: 'Karakteriniz yoksa diğerleri hiçtir'

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç kime hangi gerekçeyle olduğu belli olmayan ağır bir ithamda bulundu 'Karakteriniz yoksa diğerleri hiçtir' dedi.

İYİ Parti'li Kılınç'tan ağır itham: 'Karakteriniz yoksa diğerleri hiçtir'

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç; “Hayatta sahip olabileceğiniz en değerli şey karakterdir. Karakter 1’dir sonra 1’in yanına bir 0 koyarsın bu başarıdır. Başarılı bir kişilik 1’i - 10 yapar.
Bir 0 daha koy; Bu tecrübedir. 10 iken 100 olursunuz.
Yetenekliyseniz 100 iken 1000 olursunuz. 
Eklenen her yeni 0’ın karakteri 10 kat zenginleştirir.
Sonra eline silgiyi alıp en baştaki 1’i sil. Geriye bir sürü sıfır kalır. Karakteriniz yoksa öbürleri hiçtir” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'li Kılınç'tan ağır itham: 'Karakteriniz yoksa diğerleri hiçtir'

Haber Merkezi

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