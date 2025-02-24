Narkotik, 1 haftada 1.222 uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirdi

Narkotik, 1 haftada 1.222 uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirdi
Kayseri'de narkotik ekipleri tarafından yürütülen 1 haftalık operasyon kapsamında bin 222 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. Öte yandan KOM ekiplerince ise 32 litre sahte alkol, 13 bin 512 kilogram sahte deterjan ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 hafta boyunca yapılan çalışmalar neticesinde; Operasyonlarda toplamda; 756,49 gram narkotik madde, bin 222 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Toplamda 26 operasyon kapsamında 51 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 19 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
KOM OPERASYONUNDA 32 LİTRE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
KOM Ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; 34 bin 600 adet makaron, 32 litre sahte alkol, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 13 bin 512 kilogram sahte deterjan, bin 290 kg sahte parfüm ele geçirildi.
Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 7 olay kapsamında 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Aranan şahıslar kapsamında 14 şahıs yakalandı.