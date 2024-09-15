İbrahim Bahçecioğlu defnedildi

Kayseri'de, CHP'den üst üste belediye başkanlığı görevi yapan Niyazi Bahçecioğlu'nun oğlu İbrahim Bahçecioğlu bugün ikindi namazına müteakip Hulusi Akar Camii'nde gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından Eski Mezarlık'ta toprağa verildi. 

İbrahim Bahçecioğlu defnedildi

Kayseri’de, CHP’den üç dönem üst üste Belediye Başkanlığı yapan Niyazi Bahçecioğlu’nun bir süredir kanser tedavisi gören oğlu İbrahim Bahçecioğlu 60 yaşında hayatını kaybetti. Merhum İbrahim Bahçecioğlu, 26. Dönem için CHP’den Milletvekili adayı olarak gösterilmişti.

Evli ve 2 çocuk babası olan Bahçecioğlu’nun cenaze töreni bugün Hulusi Akar Camii’nde ikindi namazına müteakip gerçekleştirildi. Cenaze törenine, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri Büyükşehir Memduh Büyükkılıç, CHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, partililer ve yakınları katıldı. 

Bahçecioğlu, burada kılınan cenaze namazının ardından Eski mezarlığa defnedildi.

Haber Merkezi

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