Organik Pazar'da vatandaşlar yetiştirdikleri ürünleri satıyor

Kocasinan ilçesine bağlı Caferbey Mahallesi’nde Perşembe’den Pazar gününe kadar 4 gün organik pazarı kuruluyor. Pazardaki satıcılar organik meyve ve sebzenin yanı sıra kuru bakliyattan el emeği örgülere kadar ürünlerini satıyor. Pazarda satıcılık yapan Erol Yalçın, fiyatların çok uygun olduğunu ve vatandaşın ilgisinin de yoğun olduğunu söyledi. Pazarcı Yalçın, “Öncelikle burayı bize tahsis ettiği için Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar beye teşekkür ediyorum. Köylüyle vatandaşı birleştiriyor, hem de vatandaşımız taze ürünleri alıyor. Bu pazardan hem biz hem vatandaş memnun kalıyor. Vatandaşlarımız yanlışlıkla semt pazarlarıyla karıştırıyorlar, biz 4 gün buradayız, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere buradayız. Vatandaşlar zaten bizleri tercih ediyor, taze ve yerli ürünlerimiz fiyatlarımızda uygun” şeklinde konuştu.

Pazarda el emeği örgülerini yaparak satan Güler Işıtır ise, “El emeği göz nuru el işleri yapıyorum. Bu işi yaklaşık 20 yıldır yapıyorum. Daha öncesinde Seyyid Burhanettin’de yapıyordum şimdi pazarlara da izin verdiler burada satıyorum. Vatandaşın ilgisi güzel ama öncelikleri yiyecek oluyor bize sıra gelmiyor. Fiyatlarımız da uygun, 2-3 farklı Pazar yerine gidiyorum” dedi.

Organik pazarında kendi köyünde yaptığı ceviz sucuklarını satan Fatma Özkaya ise organik pazarını sevdiğini, evde durmak yerine burada vakit geçirmeyi tercih ettiğini söyleyerek, “Ceviz sucuklarını satıyorum. Yapılışıysa şöyle; cevizi indiriyorum, ipe düzlüyoruz, hamurunu pekmezle beraber pişiriyoruz sonra o hamura ipteki cevizleri batırıp çıkarıyoruz, bekletiyoruz hazır oluyor. Geçen yıl 150 liradan satıyorduk şimdi 200 liradan satıyoruz. Seven gelip bir daha alıyor, ben kendi idareme göre yapıyorum satıyorum. Pazarı da seviyorum evde boş durmaktansa burada vakit geçiyor daha iyi oluyor” diye konuştu.

Pazarda Yeşilhisar’da kendi yetiştirdiği elma, armut, domates gibi ürünlerini satan Sabri Akiş ise diğer yerlere göre organik pazarının fiyatlarının çok ucuz olduğunu ifade ederek, “Biz meyve üzerine üretim yapıyorduk ama şimdi baraj kapalı sisteme geçince sebzeye de başladık. Köy pazarı bu yıl çok ucuz, 5- 10 liraya patlıcan domates satılıyor. Market ve diğer yerlerle karşılaştırdığımızda burası resmen bedava. Bu yıl vatandaşın da ilgisi yoğun, fiyatların ucuz olmasından dolayı ama onlar için iyi biz satıcılar için iyi değil. Şimdi domatesi 25 liraya satıyorum ama taze olduğu için, yarına kalırsa 10 liradan satılacak” dedi.

Ekşi sumağı diye bilinen ve yemeklerde, salatalarda sıkça kullanılan sumağın satışını yapan Pazarcı Ali Akdoğan ise ekşi sumağını Kayseri halkının fazla kullanmadığını söyleyerek, memleketi Adana’dan bu ürünü tedarik ederek sattığını belirtti. Pazarcı Akdoğan, “Bizim ilçenin doğal sumağını satıyorum. Doğal ve organik ama Kayseri’de bunu pek bilmiyorlar. Memleketim Adana’da her şeyde kullanılır, soğan söğüş, mantı gibi yemeklerde kullanılır. Kayseri’de pek bilmiyorlar alanda 50- 10 gram alıyor. Kendim yetiştirmiyorum ama köylüden temin ediyorum. Geçen yıl kilosunu 450 liradan satıyordum bu yıl 600 liradan satıyorum. Diğer ürünlere göre ucuz bence çünkü yapım aşaması ve toplaması çok uzun ve zor. Bilenler çok alıyor ama bilmeyenler az alıyor” şeklinde konuştu.