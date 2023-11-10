Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

KAYSERİ(İHA) – Kayseri'de narkotik polisleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şahıs yakalandı.

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  • 10.11.2023 17:18
  • Güncelleme: 10.11.2023 21:27
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

KAYSERİ(İHA) – Kayseri’de narkotik polisleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; K.C., B.K. ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan, K.O. ve D.B.’ye ise ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapıldı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda; 5 parça halinde toplamda 15.15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.

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