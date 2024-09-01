İç Hastalıkları Uzmanı Yılmaz, 'B12 eksikliği ruhsal hastalıklara yol açabilir'

İç Hastalıkları Uzmanı Şerife Yılmaz, B12 eksikliğinin yol açabileceği sorunlardan bahsetti. Yılmaz, B12 eksikliğinde mutlaka hekimlere başvurulup gerekli tedavinin alınması gerektiğini söyleyerek, “B12 vitamini suda eriyen bir vitamindir, diğer ismi Kobalamin’dir. Nerede kullanıldığına gelirsek, Vücudumuzda en sık kan ve sinir yani beyin hücrelerinin gelişiminin sağlıklı olabilmesi, bağışıklık sisteminin güçlenmesi, karbonhidrat metabolizmasının düzenli bir şekilde işleyebilmesi aynı zamanda saç tırnak, cilt hücrelerinin düzenli ve sağlıklı bir şekilde denge içerisinde gidebilmesi için gerekli bir vitamindir. En sık süt, süt ürünleri et ve balıkta bulunur” diye konuştu.

‘EKSİKLİĞİ RUHSAL HASTALIKLARA YOL AÇABİLİR’

B12 vitamininin eksikliğinde rastlanan etkilerinden bahseden Uzman Yılmaz, “Eksikliğinde hastalarda kas ve eklem ağrıları, halsizlik, yorgunluk, unutkanlık, odaklanmada ve algılayabilmede güçlük bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla birlikte sık enfeksiyonlar ve karbonhidrat metabolizmasının bozulmasıyla ilgili de şeker hastalığına yatkınlık, beyin fonksiyonlarının bozulmasıyla ilişkili de ruhsal hastalık bulgularına yol açabilir. Eğer hastalarda eksikliğini düşündüğümüz bu belirtilerden herhangi biri varsa mutlaka hekimlerine başvurarak B12 vitamin düzeylerini ölçtürüp, güvenli aralıkta değilse de buna yönelik uygun tedaviyi almaları gerekir” şeklinde konuştu.