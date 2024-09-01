Kayseri, TransAnatolia Rally Raid'e ev sahipliği yapacak



Kayseri Erciyes, TransAnatolia yarışlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl 14’üncüsü, 11 Ülkeden 97 yarışmacının katılımıyla Mersin’den start alan TransAnatolia Rally Raid 2024’ün Van’da son bulan parkurundaki duraklarından birisi de Erciyes olacak.

2 Eylül Pazartesi günü Kayseri Erciyes A.Ş. ev sahipliğinde kamp kuracak TransAnatolia Rally Raid 2024 katılımcısı yarışçılar, güzergâhlarına devam ederken kadim kentin tarihi ve doğal güzellikleri ile kültürel mirasını da yakından tanıma fırsatı bulacak. 31 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında planlanan ve Mersin’den start alan yarışların 2 bin 200 kilometrelik parkurunda Türkiye’nin yanı sıra İtalya, İsviçre, Belçika, Romanya, Fransa, Hollanda, Almanya, İspanya, Japonya ve Birleşik Krallık’tan yarışçılar tarihi ve doğal güzelliklerle tanışacak.

TransAnatolia sırasıyla İçel, Karaman, Konya, Niğde, Adana, Kayseri, Yozgat, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis il sınırlarından geçerek 7 Eylül’de Van’da finishe ulaşacak şekilde planlandı.

Türk katılımcıların yanı sıra İtalya, İsviçre, Belçika, Romanya, Fransa, Hollanda, Almanya, İspanya, Japonya ve Birleşik Krallık’tan yarışçıların kıyasıya mücadele edeceği TransAnatolia Rally Raid 2024’te Motosiklet, 4x4 Otomobil, SSV, Quad ve Kamyonlar için rally ve raid olmak üzere iki ayrı kategori bulunuyor.

TransAnatolia; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Antalya Offroad Kulübü katkıları ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteğiyle düzenleniyor.