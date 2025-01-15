Jandarma ekipleri bin 120 paket kaçak sigara ele geçirdi
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü esnasında çay ve tütün tespit köpeği ile arama yapılarak bin 120 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM şube müdürlüğü ve Talas İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda; Kayseri-Malatya yolu üzerinde yapılan yol kontrol devriyesi esnasında M.D. kimlik sorgusu için durduruldu. M.D.’nin kullandığı tıra çay ve tütün tespit köpeği ile arama yapılarak bin 120 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.