  • Haberler
  • Asayiş
  • İhbar üzerine durdurulan kamyondan 1 kg uyuşturucu çıktı

İhbar üzerine durdurulan kamyondan 1 kg uyuşturucu çıktı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından kente uyuşturucu madde nakledileceği bilgisinin alınması üzerine yapılan çalışmalar neticesinde M.İ. (38) yakalanarak gözaltına alındı.

İhbar üzerine durdurulan kamyondan 1 kg uyuşturucu çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kente uyuşturucu madde nakledileceği bilgisinin alınması üzerine yapılan çalışmalar neticesinde; durdurulan araç içerisinde bulunan M.İ. (38) yakalanarak 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan' gözaltına alındı. 
 

Öte yandan şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramalarda 3 parça halinde 1 kilogram 7 gram narkotik madde ele geçirildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Melikgazi'nin yönetişim başarısı uluslararası alanda tescillendi
Melikgazi'nin yönetişim başarısı uluslararası alanda tescillendi
Su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti
Su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti
'Sigara dumanı çocukların akciğer gelişimini köreltiyor'
"Sigara dumanı çocukların akciğer gelişimini köreltiyor"
Kış günlerinde Bünyan'da sokak hayvanlarına umut eli
Kış günlerinde Bünyan'da sokak hayvanlarına umut eli
YÖK Üyesi Prof. Dr. Karaboğa, KAYÜ'de dönem dersi verdi
YÖK Üyesi Prof. Dr. Karaboğa, KAYÜ'de dönem dersi verdi
Kayserispor'dan kulübün borçlarını ödeyen Baki Ersoy'a teşekkür
Kayserispor'dan kulübün borçlarını ödeyen Baki Ersoy'a teşekkür
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!