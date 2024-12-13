İhbar üzerine durdurulan kamyondan 1 kg uyuşturucu çıktı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından kente uyuşturucu madde nakledileceği bilgisinin alınması üzerine yapılan çalışmalar neticesinde M.İ. (38) yakalanarak gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kente uyuşturucu madde nakledileceği bilgisinin alınması üzerine yapılan çalışmalar neticesinde; durdurulan araç içerisinde bulunan M.İ. (38) yakalanarak 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan' gözaltına alındı.
Öte yandan şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramalarda 3 parça halinde 1 kilogram 7 gram narkotik madde ele geçirildi.