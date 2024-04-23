İhraç edilen ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kayseri'de jandarma ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sarız İlçe Jandarma Komutanlığı ve TEM Şube Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalar neticesinde; Muş İlamat ve İnfaz Bürosunun kararı ile FETÖ Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hüküm bulunan O.Y. yakalandı. Daha önce ihraç edilen şahıs Kayseri İli Sarız İlçesi Çavdar Mahallesinde yakalanarak İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.
Bakmadan Geçme
Havalı silah sporcuları 5 madalya ile döndü
Down sendromlu Hacı Ömer başarıları ile kıskandırıyor
Kayseri'de çocuklar 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı
Millet Bahçesi sabah 6'dan gece 24'e kadar açık olacak
Başkan Büyükkılıç, AK Parti Teşkilat Toplantısı'na katıldı
Yeni Kongre Merkezi Melikgazi'ye renk katacak