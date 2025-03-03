İhtişamlı Görkemli ama cemaati yok: Lale Camii

Selçuklu’nun İlk Dönem 13. yüzyıl eserlerinden olan, fakat tam tarihi belli olmayan, Lala veya Lale Cami olarak bilinen, Kayseri Lisesinin yanından girilince Selahattin Hamamı’nın arkasında bulunan bu camii Kayseri’nin önemli mekansal büyüklükte olan camilerindendir. 30 metre uzunluğunda kare bir mimari şeklinde olan Caminin çukurda kalan etrafı bir bahçe duvarıyla ihata edilmiş ve bahçesinde güzel bir çevre düzenlemesi yapılmış.

Lale Cami, tek parti döneminde bir süreliğine askeri eşya deposu olarak da kullanılmıştır.

Köşesinde bir kumbet ve bitişiğinde bir çeşme bulunan Lale Camii’nin iç mekanını aydınlatan kubbe yağmurdan tahrip olunca, onun yerine kumbete benzer yayvan sivrilikte bir külah kubbe yapılmış.

Lale Caminin iç hacmi yaklaşık 800 metrekare olup, iç yapı şekli kemerler ve kare tonozlar itibariyle Hunat camiini andırıyor.

Üç giriş kapısı bulunan caminin hutbe verilen tarihi minberi, bugün itibarıyla bir çok deseni tahrip edilmiş olsa da ince işçilikli kündekari tarzında yapılmış önemli eserlerden. İnce işçilikli oyma desenler ve oyma sanat ustalığıyla yazılmış Ayetel Kürsi, hattı bakımından görülmeye değer zerafettedir.

Caminin mihrabı komple yeni bir restorasyonla, Mimarsinan taşıyla yenilenmiş olup, caminin mekansal görkemi yanında yenilenen mihrabın iptidailiği hemen dikkat çekiyor.

Caminin tavanını ayakta tutan çok sayıda sütunlu kemerler ve kemerlerin arasında bulunan küçük taka gibi duran sütunçeleriyle oldukça özgün bir mimariyi barındırıyor.

Son zamanlarda yenilenmiş halısı ve alttan ısıtma sistemine ilaveten üst sütunçelerin aydınlatması özel bir görünüm kazandırmış camiye.

Temiz ve düzenli iç mekanın sükunetini bozacak kalabalık bir teravih namazı hayal ederek camiye gelenler, yarım saf bile olmayan cemaat kalabalığını görünce hayal kırıklığına uğruyor olabilirler.

Kayseri’nin Selaatin camilerinden biri olan Lale Camiinin diğer vakitlerdeki cemaat sayısı da üçü beşi geçmiyor olsa gerek.

Hatimle kılınan merkez camilerden olan Lale Camiinde, İmam'ın okuduğu seri kıraatte kelimeleri seçmek pek mümkün de olmuyor.

Fotoğraf: Safa Kadir Oluk