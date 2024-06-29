İHV Kitap Tahlil Programı dönemi kapattı

Programa İlim Hikmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kaya, kitap tahliline iştirak eden eğitimciler ve vakıf üyeleri ile misafirler katıldı.

Mostar Kitapp Kahvede gerçekleştirilen Kitap Tahlili Programının moderatörlüğünü Ensar Şahin yaptı. Şahin’in yaptığı girişin ardından başlayan tahlil programında, kitabın içeriğini oluşturan 20 ayrı tez eğitimciler, Mustafa Balaban, Metin Göğebakan, Ozan Arıkan, Mustafa Urhan, Yasin Karakaya, Vedat Önal, Murat Soytürk, İhsan Özkan tarafından ele alındı. Kitapta, Ortadoğu kavramının çıkışı ve yerleşmesi başta olmak üzere bu coğrafyada her zaman gündemde olan konularla ilgili çeşitli tezleri farklı bakış açısı ve tarihi verilerden, olaylardan yola çıkarak anlatan Taha Kılınç’ın, günümüzde de, gelecekte de önemini yitirmeyecek konuları ele alarak inceliyor. Anlatıcı eğitimcilerin sunumlarının ardından, anlatılan konularla ilgili soru ve katkılara da yer verilerek program sona erdi.