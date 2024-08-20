Akrabaların kavgasında kan aktı: 7 yaralı

Niğde'de akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi hastanelik oldu.

Akrabaların kavgasında kan aktı: 7 yaralı
Kayseri GündemEditör

Niğde’de akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi hastanelik oldu.

Olay, akşam saatlerinde Niğde merkez Yenice Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabalar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar arasından bir kişi bıçakla saldırıda bulundu. Olayda 4’ü ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralanan 7 kişiden 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

İHA
Kayseri Gündem

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